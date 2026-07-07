بعد أداء مشرف.. مصر تودع المونديال مرفوعة الرأس أمام الأرجنتين

البلاد (جدة)

ودّع المنتخب المصري منافسات بطولة كأس العالم FIFA 2026 من دور الـ 16، بعدما خسر أمام منتخب الأرجنتين، بطل العالم 2/3، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية.

قدم منتخب مصر أداءً قويًا أمام حامل لقب النسخة الماضية، ونجح في مجاراة المنتخب الأرجنتيني خلال مواجهة اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يحسم إنزو فرنانديز اللقاء بهدف قاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

شهدت المباراة تفوقًا مصريًا في فترات عديدة، حيث تمكن الفراعنة من تسجيل هدفين والحفاظ على حظوظهم في التأهل، قبل أن تنجح الأرجنتين في العودة وحسم بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

ورغم الخروج من البطولة، أنهى منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بصورة مشرفة، بعدما ظهر بشكل قوي أمام أحد أبرز منتخبات العالم، وقدم مستويات لاقت الإشادة خلال مشاركته في النسخة الأولى من المونديال التي تُقام بمشاركة 48 منتخبًا.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله رسميًا إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم FIFA 2026، بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، وكان قد أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، متساويًا مع منتخب بلجيكا في عدد النقاط، مع حسم الوصافة بفارق الأهداف، ليواصل مشواره في النسخة الأولى من المونديال التي تُقام بمشاركة 48 منتخبًا، وتشهد استحداث دور الـ32. وسيواجه المنتخب الأرجنتيني في ربع النهائي الفائز من مواجهة كولومبيا وسويسرا.