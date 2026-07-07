“الشؤون الاقتصادية”: تحسن نسب تحقيق المبادرات الحكومية لمستهدفاتها

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي رصد أهم مستجدات الاقتصاد العالمي، ومسارات نموه في ضوء المتغيرات الإقليمية الراهنة، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى متانة الاقتصاد السعودي وقدرة المنظومة اللوجستية على التكيف عالميًا، مدعومة بانخفاض التضخم وتحقيق فائض تجاري ونمو الصادرات بما يدعم مستهدفات رؤية 2030.

وتناول العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» لنتائج الربع الأول 2026، متضمنة أداء الأجهزة الحكومية ومؤشرات ومبادرات رؤية 2030، وأعمال قياس الاستراتيجيات الوطنية ومتابعة مساهمة الأجهزة فيها، حيث أظهرت النتائج تحسن نسبة المبادرات المكتملة والتي تسير على المسار مقارنة بالربع الأخير من 2025، مع استمرار دعم الأجهزة الحكومية ومعالجة التحديات ومتابعة الخطط التصحيحية لتعزيز الأداء.

كما ناقش التقرير السنوي للجنة الوزارية للسلامة المرورية، الذي استعرض بيانات الحوادث المرورية ومؤشرات الأداء لعام 2025 ومستهدفاتها حتى 2027، وتقييم الوضع المروري بالمناطق وقرارات اللجنة وأبرز المنجزات، مشيرًا إلى تحقيق قفزة نوعية في السلامة المرورية وانخفاض وفيات الحوادث بأكثر من 60% في 2025 مقارنة بعام 2016، مع استمرار الجهود لتعزيز السلامة وجودة الحياة.

واطّلع المجلس على عدد من المعاملات والتقارير، شملت مشروع الترتيبات التنظيمية للمجلس الصناعي، ونتائج متابعة الوضع الصحي لموسم العمرة، ومشاركة المملكة في منتدى دافوس 2026، ومتابعة تنفيذ خطة استضافة مقار المنظمات الدولية والإقليمية، وأداء الجهات الحكومية في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، ونتائج أعمال لجنة الإطار الوطني للحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، إضافة إلى الملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية والتقارير المرتبطة به.