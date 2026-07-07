السعودية وكينيا توقعان اتفاقية جديدة لتوظيف العمالة المنزلية

البلاد (الرياض)

أبرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اتفاقية جديدة لتوظيف العمالة المنزلية مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية الكينية.

وتركز الاتفاقية على تطبيق جميع التدابير اللازمة؛ لضمان التوظيف الفعال للعمالة المنزلية من جمهورية كينيا للعمل بطريقة نظامية في المملكة، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمال وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، كما تهدف أيضًا إلى تحديث إطار التعاون بين المملكة وجمهورية كينيا في مجال توظيف العمالة المنزلية.

واستضافت وزارة الخارجية بالرياض مراسم التوقيع، بحضور الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ود. موساليا مودافادي رئيس الوزراء وزير خارجية كينيا، وذلك على هامش الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية.

ومثَّل الوزارة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، فيما مثَّل الوزارة الكينية وزير العمل والحماية الاجتماعية ألفريد نجانجا موتوا.