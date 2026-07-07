استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للرياض.. آل الشيخ: «الشؤون الإسلامية» تحقق رؤية القيادة لعمارة بيوت الله

البلاد (الرياض)

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حرص الوزارة لتحقيق الرؤى والتطلعات للقيادة الرشيدة- أيدها الله- لخدمة بيوت الله وعمارتها وفق الهوية الحضارية للمملكة، معربًا عن تقديره لفريق عمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض على جهودهم، وحرصهم على تعزيز التعاون مع الوزارة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، التي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وناقش آل الشيخ خلال استقباله أمس (الاثنين) في الرياض، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل بعمارة المساجد وتشييدها وتعزيز الهوية الحضارية لها، كما تم تقديم عرض مرئي لاستعراض أعمال الهيئة وبرامجها. من جانبه، ثمن المهندس إبراهيم بن محمد السلطان حرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تعزيز التعاون في المجالات التي تخدم بيوت الله، والتي تسهم في تعزيز هويتها المعمارية عبر المورث الثقافي الذي تزخر به المملكة، من خلال إصدار”الأدلة الفنية لبناء وتطوير المساجد” المتوافقة مع كود البناء السعودي، والتي تشمل جميع المعلومات لبناء وتطوير المساجد في المملكة من الاشتراطات الشرعية والإدارية والهندسية والصحية والتشغيلية.