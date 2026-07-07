إصابة ناقلة بمقذوف شرقي ليما في عُمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن حريقًا ‌اندلع ‌في ناقلة ‌بعد ⁠إصابتها بمقذوف مجهول على ⁠جانبها الأيسر في أثناء إبحارها ⁠جنوبًا ‌على بعد نحو ‌14.8 كيلومتر ‌شرقي ‌ليما في سلطنة عمان.

وأضافت الهيئة ‌أنه لم ترد تقارير ⁠عن ⁠وقوع خسائر بشرية أو أي تأثير بيئي.

وتضرّرت السفن التجارية بشكل كبير جراء الحرب في الشرق الأوسط منذ الأول من مارس حين أغلقت إيران هذا الممر المائي الحيوي رداً على الضربات الأميركية الإسرائيلية عليها، في حين فرضت الولايات المتحدة من جهتها حصاراً على الموانئ الإيرانية.

واستؤنفت حركة الملاحة البحرية بعد توقيع اتفاق إطار بين واشنطن وطهران في 17 يونيو لإنهاء الحرب