أمير عسير يزور مصابي حادث اللعبة الترفيهية بأبها

زار أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، المصابين إثر حادث إحدى الألعاب الترفيهية في عدد من مستشفيات المنطقة، للاطمئنان على صحتهم والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.
وأكد أمير عسير أن الجهات المختصة تواصل أعمالها للوصول إلى الحقيقة وكشف ملابسات الحادث، مشددًا على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي إهمال أو تقصير يثبت وقوعه.
وأشار إلى أن سلامة الإنسان في المملكة تمثل خطًا أحمر، مؤكدًا أن الحفاظ على الأرواح مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن جميع الإجراءات اللازمة ستُتخذ وفق ما تسفر عنه نتائج التحقيقات.
وكانت إمارة منطقة عسير أعلنت أن الجهات المختصة باشرت حادث سقوط إحدى الألعاب الترفيهية في أحد المهرجانات بمدينة أبها، فور تلقي البلاغ، مؤكدة التعامل الميداني مع الواقعة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.
وأوضحت الإمارة، في بيان صحفي، أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في أسباب الحادث وملابساته، مع استكمال جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، بما يضمن الوقوف على مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بالواقعة.
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