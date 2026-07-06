يجمع بين التجريب والحوكمة وبناء القدرات.. السعودية تقدم نموذجاً لتطوير التعليم الرقمي المستدام

البلاد (الرياض)

أشاد البنك الدولي بالبيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي (AI SandboX) التي أطلقها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية.

ويؤكّد توثيق البنك الدولي، أن التجربة السعودية تقدم نموذجًا عمليًا لتطوير تعليم رقمي أكثر جودة واستدامة، من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة تستثمر في الابتكار، وتربط بين السياسات والتطبيق والأثر.

وقال البنك في تقرير له بهذه المناسبة:” إن التجربة السعودية تقدم نموذجًا وطنيًا متكاملًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، يجمع بين التجريب، والحوكمة، وبناء القدرات، وتنسيق منظومة الابتكار، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم الرقمي، ويعزز جاهزية المؤسسات التعليمية لمتطلبات المستقبل”.

وأوضح التقرير أن المبادرة- التي يقودها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني- لا تقتصر على تطوير حلول تقنية، بل توفر بيئة وطنية تمكّن الجهات التعليمية، والجامعات، والقطاع الخاص، والمبتكرين من تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها في بيئات تعليمية واقعية وآمنة، بما يضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، ويعزز جودة العملية التعليمية.

وأشار البنك الدولي إلى أن النموذج السعودي يرتكز على التكامل بين الجهات الوطنية، وإنتاج المعرفة القائمة على الأدلة، وتعزيز الشراكات، وتطوير الممارسات القابلة للتوسع، بما يجعله نموذجًا يمكّن للدول والأنظمة التعليمية الاستفادة منه في تطوير منظوماتها التعليمية.

ويعكس الأثر المتحقق للمبادرة هذا النهج، حيث أسهمت في تمكين أكثر من 6,300 مستفيد، وتطوير 41 حلًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي، وعقد 22 شراكة إستراتيجية محلية ودولية، وإنتاج 8 أبحاث قائمة على الأدلة، بما يدعم جودة التعليم الرقمي، ويرسّخ ثقافة الابتكار المسؤول، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.