وسط استمرار المواجهات مع «الدعم السريع».. الجيش السوداني يعلن السيطرة على محاور القتال في الأبيض

البلاد (الخرطوم)

أعلن الجيش السوداني إحكام سيطرته على جميع محاور القتال المحيطة بمدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، مؤكدًا أنه بات يتحكم بمجريات العمليات العسكرية في المنطقة، في وقت تتواصل فيه المواجهات مع قوات الدعم السريع في عدة ولايات.

ونقل مسؤول عسكري سوداني وفقاً للحدث أن القوات المسلحة تمسك بزمام المبادرة في جميع المحاور المحيطة بمدينة الأبيض، مشيرًا إلى أن الإجراءات العسكرية التي اتخذها الجيش أسهمت في تعزيز الأمن وتأمين المناطق المحيطة بالمدينة.

وتشهد الأوضاع الأمنية في الأبيض حالة من الاستقرار، بعد التدابير التي نفذها الجيش لحماية المدينة ومحيطها، في ظل استمرار العمليات العسكرية بالمنطقة.

في المقابل، أفاد مصدر سوداني بمقتل ثلاثة أشخاص جراء قصف نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، في مؤشر على استمرار المواجهات واتساع رقعتها في عدد من المناطق.

وكان رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس قد أعلن أن القوات المسلحة أصبحت صاحبة المبادرة في سير العمليات العسكرية، مؤكدًا أن الجيش يحقق تقدمًا ميدانيًا متواصلًا في عدة جبهات.

وأضاف أن العمليات الجارية تعزز من سيطرة القوات المسلحة على مناطق القتال، مشيرًا إلى أن إقليمي دارفور وكردفان يقتربان من استعادة السيطرة الكاملة، في ظل استمرار المعارك مع قوات الدعم السريع.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط تحذيرات دولية من تدهور الأوضاع الإنسانية واتساع دائرة النزاع في عدد من الولايات السودانية.