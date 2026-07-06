نتنياهو: إعادة إعمار غزة بعد نزع السلاح.. الرئاسة الفلسطينية تطالب بحماية دولية

البلاد (غزة)

تصاعدت المواقف السياسية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مع مطالبة الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بتوفير حماية عاجلة للفلسطينيين، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواقف جديدة بشأن مستقبل قطاع غزة والوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية بتدخل دولي فوري لحماية الشعب الفلسطيني، معتبرة أن اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات في الضفة الغربية، بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمثل تصعيدًا خطيرًا يفاقم الأوضاع الميدانية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن هذه الاعتداءات تأتي في سياق ما وصفه باستمرار الحرب في قطاع غزة، وتهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتقويض المشروع الوطني الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها والالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تتم قبل تفكيك البنية العسكرية في القطاع ونزع سلاحه، معتبرًا أن إزالة ما وصفه بالتهديد الأمني القادم من غزة تمثل شرطًا أساسيًا لأي مرحلة لاحقة.

وأضاف أن سكان القطاع سيكون لهم خيار البقاء أو المغادرة، ما دام ذلك لا يشكل تهديدًا لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي أقام منطقة عازلة داخل غزة أسهمت، بحسب قوله، في إزالة المخاطر الأمنية على المناطق المحاذية للقطاع

وأكد نتنياهو أن الواقع الأمني الجديد أدى إلى زيادة الإقبال على السكن في مستوطنات غلاف غزة، في ظل ما وصفه بتحسن الأوضاع الأمنية، وذلك بالتزامن مع استمرار النقاشات الدولية بشأن مستقبل القطاع وآليات إعادة إعماره بعد انتهاء الحرب.

وفي الملف اللبناني، قال نتنياهو إن إسرائيل حصلت على ما وصفه بـ”الشرعية” للاستمرار على طول “الخط الأصفر” في جنوب لبنان، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم يطلب من حكومته الامتناع عن تنفيذ عمليات ضد أنفاق حزب الله، كما اتهم الحزب بمعارضة التفاهمات المتعلقة بإيران.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة حراكًا سياسيًا ودبلوماسيًا متزايدًا، وسط استمرار الحرب في غزة، وتصاعد التوتر في الضفة الغربية، واستمرار المخاوف من اتساع رقعة المواجهات على الجبهة اللبنانية، بالتزامن مع دعوات دولية متواصلة لوقف التصعيد وتهيئة الظروف لإطلاق مسار سياسي يعالج تداعيات الأزمة.