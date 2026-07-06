الرياضة

مونديال 2026.. هالاند يقود النرويج لعبور البرازيل إلى ربع النهائي

صحيفة البلادaccess_time21 / محرم / 1448 هـ       6 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تأهل منتخب النرويج إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 إثر تغلبه على نظيره البرازيلي بهدفين مقابل هدف في لقاء دور الـ 16 الذي اُقيم مساء الأحد.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، وأهدر برونو غيماريتش ركلة جزاء احتسبت لمنتخب البرازيل في أول 20 دقيقة.

سجل النجم إيرلينغ هالاند هدفي المباراة في الدقيقتين 79 و 90 لمصلحة المنتخب النرويجي، بينما سجل نيمار هدف البرازيل الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

وسينتظر المنتخب النرويجي منافسه في ربع النهائي من الفائز من مواجهة إنجلترا والمكسيك ويودع المنتخب البرازيلي السابق من ثمن النهائي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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