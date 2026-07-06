مونديال 2026.. هالاند يقود النرويج لعبور البرازيل إلى ربع النهائي

البلاد (جدة)
تأهل منتخب النرويج إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 إثر تغلبه على نظيره البرازيلي بهدفين مقابل هدف في لقاء دور الـ 16 الذي اُقيم مساء الأحد.
وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، وأهدر برونو غيماريتش ركلة جزاء احتسبت لمنتخب البرازيل في أول 20 دقيقة.
سجل النجم إيرلينغ هالاند هدفي المباراة في الدقيقتين 79 و 90 لمصلحة المنتخب النرويجي، بينما سجل نيمار هدف البرازيل الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.
وسينتظر المنتخب النرويجي منافسه في ربع النهائي من الفائز من مواجهة إنجلترا والمكسيك ويودع المنتخب البرازيلي السابق من ثمن النهائي.
⚽️🇳🇴 هالاند يفتتح التسجيل لمنتخب النرويج#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/spPSUqAoMJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 5, 2026
هالاند يضيف الهدف الثاني لمنتخب النرويج#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/5boS3LQzOf
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 5, 2026
⚽️🇧🇷 نيمار يقلص الفارق للبرازيل من ركلة جزاء#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/e7q3ZEKDmH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 5, 2026