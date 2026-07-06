مونديال 2026.. إنجلترا تقصي المكسيك وتواجه النرويج في ربع النهائي

جود بيلينغهام يقود منتخب إنجلترا لتسجيل هدفين سريعين في شباك المكسيك#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/WlzSMuwqqM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 6, 2026
نجم منتخب المكسيك في كأس العالم خوليان كينيونيس يقلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/iItrCgZVJP
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 6, 2026
هاري كاين من علامة الجزاء يضيف الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/cCqIF689QB
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 6, 2026
التشويق مستمر في هذه المباراة!
خيمينيز ينجح في تسجيل ركلة الجزاء مقلصاً الفارق مع منتخب إنجلترا (2-3)#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/k90KTYQdjh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 6, 2026