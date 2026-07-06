الرياضة

مونديال 2026.. إنجلترا تقصي المكسيك وتواجه النرويج في ربع النهائي

صحيفة البلادaccess_time21 / محرم / 1448 هـ       6 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (جدة)
فازت إنجلترا على المكسيك بثلاثة أهداف لاثنين، في مباراة أقيمت على أرض ملعب “أزتيكا”، ليلة الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 بمونديال 2026.

وكان جود بيلينغهام قد سجل الهدفين الأول والثاني لمنتخب “الأسود الثلاثة” في الدقيقتين 36 و38، قبل أن يسجل خوليان كينيونيس هدف صاحب الأرض والضيافة الأول عند الدقيقة 42.

ورغم أن إنجلترا لعبت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 بعد طرد جاريل كوانساه، إلا أن هاري كين أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 60، ثم أحرز خوليان كينيونيس الهدف الثاني للمكسيك عند الدقيقة 69.

وعجزت المكسيك في الدقائق العشرين الأخيرة عن تسجيل هدف التعادل، رغم صناعة فرص عدة وتهديد مرمى المنافس في أكثر من مناسبة.

وسيواجه “الأسود الثلاثة” النرويج في دور الثمانية، بملعب “هارد روك”ؤ في 11 يوليو/ تموز الجاري، في حين انتهى مشوار المكسيك بالمونديال من الدور ثمن النهائي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *