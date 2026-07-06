مونديال 2026.. إنجلترا تقصي المكسيك وتواجه النرويج في ربع النهائي

وكان جود بيلينغهام قد سجل الهدفين الأول والثاني لمنتخب “الأسود الثلاثة” في الدقيقتين 36 و38، قبل أن يسجل خوليان كينيونيس هدف صاحب الأرض والضيافة الأول عند الدقيقة 42.

وعجزت المكسيك في الدقائق العشرين الأخيرة عن تسجيل هدف التعادل، رغم صناعة فرص عدة وتهديد مرمى المنافس في أكثر من مناسبة.

وسيواجه “الأسود الثلاثة” النرويج في دور الثمانية، بملعب “هارد روك”ؤ في 11 يوليو/ تموز الجاري، في حين انتهى مشوار المكسيك بالمونديال من الدور ثمن النهائي.