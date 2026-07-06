رونالدو: سواء فزت بالمونديال أم لا.. سأظل رونالدو

البلاد (جدة)

أطلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تصريحات قوية خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد الأحد للحديث عن المواجهة المرتقبة لمنتخب بلاده ضد إسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

ووجه رونالدو رسائل حاسمة لوسائل الإعلام لا سيما تلك التي تلاحقه بأسئلة عن موعد اعتزاله حيث قال: “تحاولون قتلي إعلاميًا منذ 23 عامًا.. لكنكم أدركتم أن لا جدوى من ذلك، إنه مجرد مضيعة للوقت، تحاولون مرارًا وتكرارًا دون فائدة”.

سأعتزل عندما أقرر وليس بسببكم

وأضاف: “لقد اعتدت تمامًا على هذا الأمر. هناك من يحبني أكثر وهناك من يحبني أقل، وهذا جزء من الحياة، وأنا أيضًا لدي تفضيلاتي، وسأعتزل عندما أقرر وليس بسببكم.. سأظل كريستيانو رونالدو حتى وإن لم أحقق كأس العالم”.

واعتبر رونالدو اللعب في سن الـ 41 تجربة رائعة تتطلب الكثير من التضحيات والتكيف مع متغيرات العمر، مؤكدًا أن غريزته التهديفية لم تتغير.

وعن المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا، أعرب رونالدو عن أمله في التسجيل في شباك إسبانيا، مشددًا على أن مصلحة البرتغال فوق كل شيء، حيث قال: “إذا لم أسجل أنا، فأتمنى أن يسجل أحد زملائي حتى نتأهل”.

وأكد رونالدو أن كأس العالم 2026 ستكون آخر ظهور مونديالي له، وذلك بعد 6 نسخ تاريخية خاضها بقميص منتخب بلاده.