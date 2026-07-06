تنويع المنافذ اللوجستية وتعزيز سلاسل الإمداد.. سابل: تنفيذ أول عملية بـ 66 ألف طن من القمح عبر ميناء نيوم

البلاد (نيوم)

نفذت الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”، بالتعاون مع نيوم، أول عملية تفريغ لسفينة قمح عبر ميناء نيوم، الواقع شمال غربي المملكة العربية السعودية، بحمولة بلغت 66 ألف طن. وتعكس هذه الخطوة إستراتيجية الشركة الهادفة إلى تنويع المنافذ اللوجستية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، بما يسهم في زيادة مرونة العمليات التشغيلية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق والمناطق المستهدفة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود “سابل” لتوسيع نطاق التعاون مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من الموانئ الإستراتيجية في المملكة، دعمًا لبناء سلاسل إمداد تضمن استدامة تدفق الحبوب على المستوى المحلي، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت “سابل” أن استخدام ميناء نيوم يُسهم في تسريع وصول الشحنات إلى فروعها في المناطق الشمالية، بما في ذلك تبوك والجوف وحائل والقصيم، الأمر الذي يعزز كفاءة التوزيع ويرفع مستوى الخدمة للمستفيدين. وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لجهودها المستمرة في تطوير منظومة إمدادات الحبوب من خلال الشراكات الفاعلة، والحلول اللوجستية المتقدمة، الأمر الذي يعزز موثوقية سلاسل الإمداد، ويدعم مستهدفات الأمن الغذائي في المملكة. ويُعد ميناء نيوم، بفضل موقعه الإستراتيجي على البحر الأحمر، عنصرًا رئيسًا في تطوير البنية اللوجستية للمملكة وتعزيز كفاءة حركة التجارة الإقليمية، ويجري العمل على تطويره ليكون مركزًا لوجستيًا متكاملًا يوفّر ارتباطًا مباشرًا بين ثلاث قارات عبر شبكة من الموانئ والطرق والممرات التجارية البحرية والبرية، كما يسهم الميناء في تعزيز الربط اللوجستي محليًا وإقليميًا من خلال منظومة تشمل خدمات مناولة البضائع، والشحن البري نحو المناطق الداخلية، والشحن البحري الساحلي قصير المدى، إضافة إلى حلول النقل المتعدد الوسائط الممتدة عبر المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط.