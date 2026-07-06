تقديم تقرير الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2026.. السعودية تشارك في منتدى التنمية المستدامة بنيويورك

البلاد ( الرياض)

تشارك المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2026، الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو، بمشاركة الدول الأعضاء لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. ويرأس الوفد السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ويضم ممثلين عن 14 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية.

ستقدم المملكة خلال المنتدى تقرير الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2026

وستقدم المملكة خلال المنتدى تقرير الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2026، الذي يمثل المراجعة الوطنية الثالثة بعد تقريري 2018 و2023، مستعرضًا التقدم المحرز والتحديات والأولويات المستقبلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعكس التقرير نهجًا تشاركيًا واسعًا بمساهمة أكثر من 140 جهة من القطاعين الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، مؤكدًا مواءمة مستهدفات رؤية السعودية 2030 مع الإطار العالمي للتنمية المستدامة.

وتشمل الجهات المشاركة وزارات الاقتصاد والتخطيط، والخارجية، والطاقة، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والإسكان، إضافة إلى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة والهيئة العامة للأوقاف والصندوق السعودي للتنمية وشركة إكسبو 2030 الرياض والمنتدى السعودي للأبنية الخضراء والاتحاد السعودي للرياضة للجميع وجامعة المجمعة ومركز سيفال السعودية.

وسيعقد المنتدى هذا العام تحت شعار “إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030″، ويراجع التقدم المحرز في 5 أهداف رئيسية تشمل المياه النظيفة، والطاقة النظيفة، والصناعة والابتكار، والمدن المستدامة، وعقد الشراكات.

وسيشارك أعضاء الوفد السعودي في الجلسات الوزارية والنقاشات العامة، كما سيشاركون في تنظيم فعاليات جانبية، أبرزها فعالية “إعادة التفكير في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تحديد الأولويات ونهج التنفيذ”، إلى جانب معرض “تعزيز الاستدامة في المملكة” لاستعراض المبادرات والإنجازات الوطنية.