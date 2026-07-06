المملكة تشارك في أعمال الدورة الـ49 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX) بجنيف

البلاد (جنيف)
رأس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة التاسعة والأربعين لهيئة الدستور الغذائي التي تُعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة 6 – 10 يوليو 2026، بحضور قيادات الدستور الغذائي وممثلي منظمة الأغذية والزارعة للأمم المتحدة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) والدول الأعضاء والمراقبين.
واُفتتحت أعمال الدورة بكلمةٍ من كل من رئيس منظمة الأغذية والزارعة للأمم المتحدة ورئيس منظمة الصحة العالمية ورئيس هيئة الدستور الغذائي الدكتور آلن أزجيلي.
ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرتبطة بأعمال لجان الدستور الغذائي المتخصصة وأنشطة بناء القدرات والدعم العلمي، إضافةً إلى بحث القضايا الناشئة في مجال سلامة الغذاء وتقرير تنفيذ الخطة الإستراتيجية للدستور الغذائي.
وتُعدّ هيئة الدستور الغذائي جهازًا مشتركًا بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، أُنشئت عام 1963م، وتضم في عضويتها 189 دولة، وتتولى الإشراف على إعداد المواصفات الغذائية الدولية من خلال لجانها وفرق العمل الفنية المتخصصة.
يُذكر أن المملكة انضمت إلى هيئة الدستور الغذائي في عام 1968، وتشغل حاليًا منصب نائب رئيس الهيئة منذ انتخابها في عام 2024، بجانب عضويتها في اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي.
واُفتتحت أعمال الدورة بكلمةٍ من كل من رئيس منظمة الأغذية والزارعة للأمم المتحدة ورئيس منظمة الصحة العالمية ورئيس هيئة الدستور الغذائي الدكتور آلن أزجيلي.
ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرتبطة بأعمال لجان الدستور الغذائي المتخصصة وأنشطة بناء القدرات والدعم العلمي، إضافةً إلى بحث القضايا الناشئة في مجال سلامة الغذاء وتقرير تنفيذ الخطة الإستراتيجية للدستور الغذائي.
وتُعدّ هيئة الدستور الغذائي جهازًا مشتركًا بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، أُنشئت عام 1963م، وتضم في عضويتها 189 دولة، وتتولى الإشراف على إعداد المواصفات الغذائية الدولية من خلال لجانها وفرق العمل الفنية المتخصصة.
يُذكر أن المملكة انضمت إلى هيئة الدستور الغذائي في عام 1968، وتشغل حاليًا منصب نائب رئيس الهيئة منذ انتخابها في عام 2024، بجانب عضويتها في اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي.