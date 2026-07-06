القمة لتايكوندو الحريق.. والدهيمي والجوهي يتوجان بالتميز.. والقادسية بطلًا للسيدات

البلاد (الرياض)

جدّد فريق التايكوندو بنادي الحريق تفوقه على مستوى التايكوندو السعودي، بعدما حافظ على لقب كأس التفوق العام في فئة الرجال للموسم الثاني على التوالي، إثر تتويجه باللقب في موسمي 2024-2025 و2025-2026، ليؤكد استمرارية مشروعه الفني وقدرته على المحافظة على الصدارة وتحقيق الإنجازات.

وأعلن الاتحاد السعودي للتايكوندو نتائج جوائز التفوق العام لموسم 2025-2026، والتي شهدت تتويج فريق الحريق بلقب كأس التفوق العام في فئة الرجال، بعد موسم استثنائي أكد من خلاله حضوره القوي وثبات مستواه الفني، ليواصل ترسيخ مكانته بين أبرز الأندية السعودية في اللعبة.

وامتد تميز الحريق إلى الجانب الفني، بعدما توج المدرب الوطني خالد سعد محمد الدهيمي بجائزة المدرب المتميز للموسم، تقديرًا لما قدمه من عمل احترافي أسهم في تحقيق الإنجازات وصناعة فريق منافس على مختلف البطولات.

وفي منافسات السيدات، حصد فريق القادسية كأس التفوق العام، بعد موسم حافل بالنتائج المميزة، فيما نالت المدربة رهف عبدالله الجوهي جائزة المدربة المتميزة، تأكيدًا للدور الكبير الذي لعبته في تطوير الفريق وقيادته نحو التميز.

كما أعلن الاتحاد فوز الحكم الدولي فاضل عباس حسين الدار بجائزة الحكم المتميز لموسم 2025-2026، فيما ذهبت جائزة الحكمة المتميزة إلى ريم علي محمد البيشي، تقديرًا لكفاءتهما وتميزهما في إدارة المنافسات وإسهامهما في الارتقاء بمنظومة التحكيم السعودية.

وتعكس هذه الجوائز حجم العمل الذي قدمته الأندية والأجهزة الفنية والتحكيمية طوال الموسم، كما تؤكد حرص الاتحاد السعودي للتايكوندو على تكريم النماذج المتميزة وتحفيزها على مواصلة صناعة النجاحات، بما يسهم في رفع مستوى اللعبة وتعزيز تنافسيتها على مختلف المستويات