نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة.. مشاريع سعودية إنسانية بـ 4 دول

البلاد (عواصم)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجه الإغاثية والإنسانية في عدد من الدول، ضمن جهود المملكة العربية السعودية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا حول العالم، وتخفيف آثار الأزمات الإنسانية.

ووزّع المركز في محافظة إدلب السورية، 750 سلة غذائية استفادت منها 750 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم المتضررين من الأوضاع الإنسانية الصعبة، ضمن سلسلة من المساعدات الغذائية المقدمة للشعب السوري.

وفي جمهورية الصومال الفيدرالية، واصل المركز تشغيل بنك الدم الوطني في العاصمة مقديشو، حيث استفاد من خدماته خلال شهر يونيو 2026م (229) فردًا. وتنوعت الفئات المستفيدة بين ذكور وإناث، إضافة إلى نازحين ومقيمين، بما يعكس أهمية المشروع في دعم النظام الصحي وتوفير خدمات طبية حيوية.

وفي جمهورية تشاد، وزّع المركز 200 حقيبة للعناية الشخصية في إقليم حجر لميس، استفاد منها 600 فرد من الأسر الأكثر احتياجًا. ويأتي ذلك ضمن برامج تستهدف تحسين الظروف المعيشية وتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الهشة.



أما في محافظة تعز اليمنية، فقد قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل خدماته لـ576 مستفيدًا خلال شهر يونيو 2026م، عبر 1,579 خدمة طبية شملت الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية، مع التركيز على دعم المصابين وفاقدي الأطراف.

وتعكس هذه المشاريع المتنوعة استمرار الدور الإنساني للمملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الدول المتضررة، وتعزيز الخدمات الصحية والإغاثية، وتخفيف معاناة المحتاجين في مختلف المناطق.