نظمت فعاليات «مسار المطاعم في جدة»..«منشآت»: تعزيز الفرص الاستثمارية وتطوير القطاعات الواعدة

البلاد (الرياض)

نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت فعاليات “مسار المطاعم والمقاهي”، بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة وقابلة للاستمرار، حيث يأتي الحدث ضمن سلسلة من الفعاليات التي تقدمها مراكز دعم المنشآت التابعة للهيئة، والتي تركّز على تعزيز الفرص الاستثمارية وتطوير القطاعات الواعدة في محافظة جدة.

وتضمن المسار الذي عقد أمس بمركز دعم المنشآت بجدة سلسلة من الجلسات الاستشارية واللقاءات المعرفية التي تغطي مجالات حيوية مثل التخطيط الإستراتيجي، والتعليم المهني، وإدارة العمليات، والتسويق والمبيعات. وشارك في هذه الفعاليات عدد من الجهات الداعمة من القطاعين العام والخاص، بهدف توفير بيئة محفزة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، كما يسلط “مسار المطاعم والمقاهي” الضوء على أبرز البرامج والمبادرات الموجهة لرواد الأعمال، لا سيما في قطاع المطاعم والمقاهي، الذي يشهد نموًا ملحوظًا.

وتناولت الجلسات المهارات المطلوبة لسوق العمل المستقبلي، واستكشاف الفرص الوظيفية والاستثمارية، وكيفية استثمار طاقات الشباب في هذا القطاع.

وناقش المشاركون التحديات القانونية والإدارية، التي تواجه المشاريع الناشئة، مع تقديم حلول عملية لتجاوزها.