مونديال 2026.. مبابي يقود فرنسا إلى ربع النهائي على حساب الباراغواي

حجز المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره باراغواي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد على ملعب فيلادلفيا ستيديوم، ضمن منافسات دور الـ16.

ويدين “الديوك” بهذا الفوز إلى قائدهم كيليان مبابي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة 70، ليقود منتخب بلاده إلى مواجهة مرتقبة أمام المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي.

سيطرة فرنسية

وفرض المنتخب الفرنسي أفضليته منذ الدقائق الأولى، وضغط بقوة على دفاع باراغواي بحثًا عن هدف مبكر، دون أن ينجح في ترجمة سيطرته إلى أهداف.

وأطلق مانو كونيه تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 23، لكنها مرت بعيدة عن المرمى، قبل أن يرد منتخب باراغواي بمحاولة عبر جوميز في الدقيقة 28، إلا أن دفاع فرنسا أبعد الكرة.

فرص متتالية

واصل المنتخب الفرنسي محاولاته الهجومية، حيث سدد أدريان رابيو كرة قوية فوق العارضة في الدقيقة 33، قبل أن يتصدى حارس باراغواي ببراعة لتسديدة جول كوندي في الدقيقة 37.

وبعدها بدقيقة، انطلق عثمان ديمبيلي من الجهة اليمنى، وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة مرت بجوار القائم، فيما اصطدمت تسديدة رابيو في الدقيقة 45 بدفاع باراغواي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مبابي يحسم التأهل

واستمرت أفضلية فرنسا مع انطلاق الشوط الثاني، وكاد كيليان مبابي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 52 بعد هجمة مرتدة سريعة، لكن الدفاع تدخل في اللحظة الأخيرة.

وبعدها بدقيقتين، تصدى حارس باراغواي لتسديدة قوية من مانو كونيه، قبل أن تأتي اللحظة الحاسمة في الدقيقة 70، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فرنسا، نفذها كيليان مبابي بنجاح على يسار الحارس، مسجلًا هدف المباراة الوحيد.

فرصة محققة

كاد كيليان مبابي أن يؤمن فوز منتخب بلاده في الدقيقة 89 بعدما انطلق بالكرة بسرعته المعتادة، قبل أن يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن حارس باراغواي تألق وأبعدها ببراعة.

وكان منتخب باراغواي قريبا من إدراك التعادل في الدقيقة 90 بعدما أطلق ماوريسيو تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن مايك ماينان تصدى لها ببراعة وحافظ على تقدم “الديوك”.

وفي الدقيقة 90+6 أهدر المنتخب الفرنسي فرصة محققة لتعزيز النتيجة، بعدما استلم ديزيري دوي تمريرة طولية ومررها إلى كيليان مبابي الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن حارس باراغواي تصدى لها، قبل أن ترتد الكرة مجددًا إلى مبابي الذي سدد مرة أخرى، ليواصل الحارس تألقه ويحرم فرنسا من الهدف الثاني.