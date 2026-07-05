المحليات

مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية في قطاع غزة عبر المطبخ المركزي

صحيفة البلادaccess_time20 / محرم / 1448 هـ       5 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (قطاع غزة)
دعم المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة بـ(25.000) وجبة غذائية ساخنة، استفاد منها (25.000) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتأتي هذه المساعدات الإغاثية امتدادًا للجهود التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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