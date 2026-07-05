مذكرة تفاهم لتعزيز خدمات «السعودية للطاقة»

البلاد (الرياض)

كشف المركز السعودي للاعتماد، عن توقيع مذكرة تفاهم مع السعودية للطاقة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاعتماد، ودعم موثوقية الخدمات الفنية، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الأعمال ذات العلاقة.

وتنص المذكرة على تقديم خدمات الاعتماد لأنشطة السعودية للطاقة، وتمكينها من الاستفادة من المختبرات، وجهات التفتيش، وجهات منح الشهادات المعتمدة من المركز، بما يعزز موثوقية النتائج والخدمات المقدمة، ويدعم تطبيق أفضل الممارسات وفق المتطلبات والمعايير ذات العلاقة.

كما تشمل المذكرة تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين، والتعاون في مجالات التدريب، إضافة إلى تعزيز التعاون الفني والإداري والبحثي، بما يدعم التكامل بين الطرفين، ويسهم في تطوير القدرات الوطنية في مجالات الجودة والاعتماد.

وتأتي هذه المذكرة، التي تم توقيعها في مقر السعودية للطاقة بمدينة الرياض، ضمن مساعي المركز لتوسيع نطاق شراكاته مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يدعم تطوير منظومة الجودة، والارتقاء بالممارسات الفنية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المذكرة جرى توقيعها من جانب المركز السعودي للاعتماد، نائب المدير التنفيذي للعمليات حسان الوهيبي، فيما وقعها من جانب “السعودية للطاقة” نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية ناصر السلمي.