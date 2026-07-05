عقبة المحمدية تحتضن ختام الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا  

اختُتمت منافسات الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2026، التي أقيمت على مسار عقبة المحمدية بمنطقة الشفا في محافظة الطائف، تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبإدارة باخشب لرياضة المحركات، وبالشراكة مع جميل لرياضة المحركات.

وشهدت الجولة مشاركة (43) متسابقًا ومتسابقة تنافسوا في (10) فئات، إلى جانب كأس السيدات، على مسار عقبة المحمدية الذي يمتد مسافة (4.2) كيلومترات، ويضم (30) منعطفًا، مع ارتفاع يتراوح بين (1900) و(2150) مترًا فوق سطح البحر، ما يجعله من أكثر مسارات صعود الهضبة تحديًا في المملكة.

نتائج الجولة الأولى

وتُوِّج المتسابق مأمون عمرو القباني بلقب الجولة الأولى، بعد تسجيله أسرع زمن بلغ (3:28.936) دقائق، فيما حل فيصل سفيان القباني ثانيًا بزمن (3:29.723) دقائق، وجاء أحمد عبدالرحمن القايدي ثالثًا بزمن (3:42.228) دقائق.

وعلى مستوى الفئات، حقق مأمون القباني المركز الأول في فئة Class 1، وأحمد القايدي في Class 2A، وصابر الزلفي في Class 2B، وسلطان حمدي في Class 3A، وإبراهيم الشريدة في Class 3B، وعبدالعزيز الفضيلي في Class 4A، وعبدالله مؤمنة في Class 4B، وفيصل نعمان في Class 5A، وعبدالله العمري في Class 5A (C2)، فيما أحرز حاتم الحازمي المركز الأول في Class 5B.

نتائج منافسات السيدات

وفي منافسات السيدات، توجت ريم العبود بالمركز الأول بزمن بلغ (4:24.729) دقائق، وجاءت إيناس عبطيني في المركز الثاني، وياسمين السيد في المركز الثالث.

وشهدت البطولة هذا الموسم إضافة جولتين تأهيليتين، ليرتفع عدد المنافسات في كل جولة إلى ست، قبل إقامة جولتي الحسم اللتين اعتمدت نتائجهما وفق أفضل زمن يحققه كل متسابق، في خطوة هدفت إلى تعزيز التنافسية ورفع المستوى الفني للمشاركين.

وسجلت الجولة نجاحًا تنظيميًا بمشاركة (38) من المارشالات والكوادر الفنية والتنظيمية، إلى جانب الفرق الطبية والإسعافية والجهات الأمنية، بما أسهم في تنظيم المنافسات وفق أعلى معايير السلامة.

وتتواصل بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة بإقامة الجولة الثانية على مسار عقبة المحمدية خلال الفترة من 17 إلى 18 يوليو الجاري، على أن تختتم منافسات الموسم بالجولة الثالثة خلال الفترة من 31 يوليو إلى 1 أغسطس المقبل.