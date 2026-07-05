السياسة

سمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية البحرين

صحيفة البلادaccess_time20 / محرم / 1448 هـ       5 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والمسار التفاوضي الأمريكي – الإيراني، وجهود البلدين في دعم الأمن والاستقرار والتأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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