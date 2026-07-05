“تقويم التعليم” تطلق الإصدار الثالث للإطار الوطني للمؤهلات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إطلاق الإصدار الثالث من الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة، الذي يمثل مرجعية وطنية لتصميم المؤهلات التعليمية والتدريبية وتنظيمها وتطويرها وفق نواتج تعلم واضحة، مما يعزز تنافسية القدرات البشرية ويسهم في رفع جودة المؤهلات الوطنية وموثوقيتها، ويرتقي بجودة التعليم والتدريب لمواكبة المتغيرات الوطنية والعالمية.

وأكدت الهيئة أن هذا الإصدار جاء امتدادًا لدورها في بناء نموذج سعودي لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب؛ إذ وفر الإطار أداة مرجعية تتيح لغة مشتركة بين مؤسسات التعليم والتدريب والجهات المانحة للمؤهلات، مبينة أن الإطار يضمن اتساق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات التنمية وسوق العمل، ويعزز الشفافية والثقة في المؤهلات الوطنية، مشيرة إلى مواءمته مع الأطر الدولية لضمان الاعتراف العالمي بالقدرات السعودية.

وشهد الإصدار الثالث نقلة نوعية في تطوير الإطار الذي نظم المؤهلات عبر مستويات عدة، بدأت من المستوى الصفري كنقطة دخول، وتوزعت المؤهلات ضمن ثمانية مستويات محددة.

وخصصت المستويات لتشمل التعليم الابتدائي في المستوى الأول، والمتوسط في الثاني، والثانوي في الثالث، والدبلوم المشارك في الرابع، والدبلوم المتوسط في الخامس، والبكالوريوس في السادس، والماجستير في السابع، وصولًا إلى المستوى الثامن للدكتوراه أو ما يعادلها.

وتضمنت أبرز التحولات في الإصدار الثالث دعم التعلم مدى الحياة، وذلك من خلال إدراج المؤهلات المهنية وشهادات البرامج القصيرة والشهادات الاحترافية ضمن الإطار الوطني، وعزز الإطار الجديد المرونة والتنافسية بإتاحة مسار الدكتوراه مباشرة بعد البكالوريوس، كما طور آلية احتساب الساعات المعتمدة وساعات التعلم، مما وفر مسارات تعليمية أكثر تنوعًا وفعالية للمستفيدين.

وركز الإطار الجديد على تنمية مهارات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمهارات الرقمية والاجتماعية والعاطفية، مع ترسيخ الهوية والقيم الوطنية بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأسهمت هذه التحولات في بناء منظومة مؤهلات وطنية أكثر مرونة وشفافية وتنافسية، مما يمكن رأس المال البشري السعودي بالمعارف والمهارات والقيم اللازمة للمستقبل.

وعززت هذه التطورات فرص الاعتراف بالمؤهلات الوطنية، ووسعت آفاق التعليم والتدريب والتوظيف داخل المملكة وخارجها، مؤكدة الهيئة التزامها بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.