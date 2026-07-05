المملكة و6 دول تعلن رفع الإنتاج 188 ألف برميل يوميًا بأغسطس

أعلنت المملكة وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، الدول السبع المشاركة في التخفيضات الطوعية ضمن تحالف “أوبك+”، الاتفاق على تعديل الإنتاج بزيادة قدرها 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول السبع اليوم (الأحد)، لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها المستقبلية، في إطار التزامها المشترك بدعم استقرار سوق النفط.

وأكدت الدول أن الزيادة تأتي ضمن العودة التدريجية للتخفيضات الطوعية الإضافية التي أُعلنت في أبريل 2023، مشيرة إلى أن وتيرة تطبيقها ستظل خاضعة لتطورات السوق، مع الاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة الإنتاج أو إيقاف الزيادات أو عكسها عند الحاجة.

وشددت الدول المشاركة على استمرار مراقبة أوضاع السوق عن كثب، والتزامها الكامل بتحقيق الامتثال لإعلان التعاون وقرارات خفض الإنتاج، إلى جانب تعويض أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024.

وأوضحت أن هذه الخطوة ستمنح الدول المشاركة فرصة لتسريع تنفيذ خطط التعويض، مؤكدة أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) ستتابع مستويات الالتزام والتعويض.

ومن المقرر أن تعقد الدول السبع اجتماعها المقبل في 2 أغسطس 2026 لمراجعة ظروف السوق ومستويات الامتثال وخطط التعويض.