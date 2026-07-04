نائب وزير الخارجية ينقل تعازي القيادة للرئيس الإيراني في وفاة المرشد الأعلى السابق

واس (طهران)
نقل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما اللّه- إلى فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان في وفاة السيد علي خامنئي المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في مراسم التأبين التي أقيمت في العاصمة طهران أمس الجمعة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في مراسم التأبين التي أقيمت في العاصمة طهران أمس الجمعة.