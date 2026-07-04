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نائب وزير الخارجية ينقل تعازي القيادة للرئيس الإيراني في وفاة المرشد الأعلى السابق

صحيفة البلادaccess_time19 / محرم / 1448 هـ       4 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

واس (طهران)
نقل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما اللّه- إلى فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان في وفاة السيد علي خامنئي المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في مراسم التأبين التي أقيمت في العاصمة طهران أمس الجمعة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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