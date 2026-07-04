مونديال 2026.. مصر تكتب التاريخ وتتأهل لثمن النهائي

تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 بمونديال 2026، بعد فوزه على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بنتيجة (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب دالاس.

احتكم المنتخبان المصري والأسترالي إلى ركلات الترجيح بعدما لم ينجحا في حسم المواجهة بينهما في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1)، لحسم بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 في كرة القدم، الجمعة في أرلينغتون قرب دالاس.

وفي مواجهة منتخب أستراليا الذي لم يسبق له تحقيق أي فوز في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، بادر “الفراعنة” بالتسجيل مبكرًا عبر رأسية إمام عاشور (13). لكن “سوكروز” أدركوا التعادل مع انطلاق الشوط الثاني بهدف عكسي من محمد هاني (55).

وسيواجه المنتخب المصري في الدور التالي المتأهل بين الأرجنتين حاملة اللقب، والمفاجأة الرأس الأخضر في اللقاء الذي سيقام اليوم الجمعة في ميامي.