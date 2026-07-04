مونديال 2026.. مصر تكتب التاريخ وتتأهل لثمن النهائي

البلاد (جدة)
بداية قوية للفراعنة ! إمام عاشور يُهدي المنتخب المصري هدف التقّدم من رأسية متقنة pic.twitter.com/5FKsMDQcdZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 3, 2026
😍🔥🇪🇬 شاهد فرحة الجماهير المصرية بالهدف الأول لمنتخب الفراعنة من منطقة المشجعين في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر #كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/cgbrohVdAS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 3, 2026
المنتخب الأسترالي يدرك التعادل بعد خطأ في إبعاد الكرة من محمد هاني#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم #beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/SEUkD8IQe0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 3, 2026
🎯⚽️ شاهد الركلة الترجيحية الحاسمة التي منحت منتخب مصر بطاقة العبور إلى دور الـ16 على حساب أستراليا، بعد مواجهة مثيرة حُسمت بركلات الترجيح#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/uB3KsQwGu9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 3, 2026