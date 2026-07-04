مونديال 2026.. الأرجنتين تعبر الرأس الأخضر بشق الأنفس إلى ثمن النهائي

البلاد (جدة)
تأهل منتخب الأرجنتين إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بشق الأنفس على حساب نظيره الرأس الأخضر، اثر الفوز عليه بنتيجة 3-2 في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة.
تقدم المنتخب الأرجنتين عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 29 ليعزز صدارته للهدافين التاريخيين للمونديال، ورد الرأس الأخضر بالتعادل بواسطة ديروري دوراتي في الدقيقة 59، ليلجأ المنتخبان إلى وقت إضافي.
وفي الدقيقة الثانية من الشوط الأول الإضافي أعاد ليساندرو مارتينيز التقدم لراقصي التانجو، ولكن الرأس الأخضر تمكن من إدراك التعادل عن طريق لوبيز كابرال في الدقيقة 103.
وبهدف عكسي في الدقيقة 111 نجح منتخب الأرجنتين حامل اللقب من تسجيل هدف الفوز، حيث أحرز ديني ايدلسون بالخطأ في شباك منتخب بلاده.
بهذه النتيجة ودع منتخب الرأس الأخضر منافسات المونديال من دور الـ 32 في أول مشاركة تاريخية له، بينما ضربت الأرجنتين موعدًا مع مصر مساء الثلاثاء في ثمن النهائي.
ميسي يضع الأرجنتين في المقدّمة#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم
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