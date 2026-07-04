مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للجولف ونظيره الإيطالي لتعزيز التعاون وتطوير اللعبة

البلاد (الرياض)

وقع الاتحاد السعودي للجولف مذكرة تفاهم مع الاتحاد الإيطالي للجولف، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في عدد من المجالات التي تسهم في تطوير رياضة الجولف ورفع مستوى الأداء الفني والتنافسي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وجرت مراسم التوقيع في العاصمة الإيطالية روما، حيث وقع المذكرة من جانب الاتحاد السعودي للجولف نوح علي رضا، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف، فيما وقعها من الجانب الإيطالي السيد كريستيانو تشيركياي، رئيس الاتحاد الإيطالي للجولف، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين وممثلين عن سفارة المملكة العربية السعودية في إيطاليا ووزارة الخارجية الإيطالية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون طويل الأمد بين الطرفين لدعم نمو رياضة الجولف في المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، من خلال تطوير اللاعبين الهواة والمحترفين، وتبادل المعرفة والخبرات الفنية، ودعم مسارات التعليم والتدريب، وتعزيز الاندماج في منظومة الجولف العالمية.

وتشمل مجالات التعاون المقترحة تنظيم المعسكرات التدريبية المشتركة وبرامج التبادل الفني للمنتخبات الوطنية للرجال والسيدات والشباب ولاعبي البارالمبية، إلى جانب دراسة فرص تنظيم البطولات الودية والفعاليات المشتركة، وتبادل الاستفادة من مرافق التدريب وملاعب الجولف المتخصصة في كلا البلدين.

كما تتضمن المذكرة التعاون في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات من خلال برامج تطوير المدربين والإداريين والحكام والعاملين في قطاع الجولف، إضافة إلى مبادرات نقل المعرفة وبرامج التبادل المهني وورش العمل والدورات التدريبية المتوافقة مع المعايير الدولية.

وفي جانب تطوير اللاعبين المحترفين، تستكشف المذكرة فرص التعاون في برامج الأداء العالي والاستعداد للألعاب الأولمبية، وتخصيص بطاقات الدعوات الخاصة في البطولات الاحترافية، إضافة إلى دراسة فرص تطوير مبادرات مشتركة تدعم حضور اللاعبين في المنافسات الدولية وتعزز فرصهم في التصنيفات العالمية.

وأكد نوح علي رضا، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف، أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد لتوسيع شراكاته الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية الرائدة في تطوير اللعبة.

وقال: “تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة في مسيرة الاتحاد السعودي للجولف نحو بناء شراكات دولية استراتيجية تسهم في تطوير منظومة الجولف في المملكة وتعزز من فرص تبادل الخبرات والمعرفة مع المؤسسات الرياضية الرائدة عالمياً. ونؤمن بأن التعاون مع الاتحاد الإيطالي للجولف سيفتح آفاقاً جديدة لتطوير اللاعبين والمدربين والكوادر الفنية، ودعم مسارات الأداء العالي والتميز الرياضي.”

وأضاف: “تنسجم هذه الشراكة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الرياضي وزيادة المشاركة المجتمعية، كما تعكس التزامنا المستمر بتوفير فرص نوعية للمواهب السعودية وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في رياضة الجولف من خلال التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات والخبرات.”

وشهدت مراسم التوقيع حضور توماس رودي، الرئيس التنفيذي لقطاع العرض في Golf Saudi، والأستاذ روبرت راتكليف، مدير الصحة والأداء، والأستاذ رياض الجبيري، مدير التخطيط الاستراتيجي، إلى جانب ممثلين عن سفارة المملكة العربية السعودية في إيطاليا، وعدد من مسؤولي الاتحاد الإيطالي للجولف ووزارة الخارجية الإيطالية.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام الاتحاد السعودي للجولف بمواصلة تطوير اللعبة على مختلف المستويات، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرياضية الدولية، بما يسهم في دعم المواهب الوطنية وتعزيز حضور المملكة في المشهد العالمي لرياضة الجولف.