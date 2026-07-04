رئيس مجلس الشورى يبحث تطوير العلاقات مع رئيس مجلس النواب الطاجيكي في دوشنبه

البلاد (دوشنبه)
عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب للمجلس الأعلى بجمهورية طاجيكستان السيد عيدي زاده فيض علي، وذلك في العاصمة دوشنبه، خلال زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية طاجيكستان على رأس وفد من المجلس، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من معالي رئيس مجلس النواب الطاجيكي.
وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان، وبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك، حيث أكد الجانبان أهمية الزيارات البرلمانية في تبادل الخبرات، وتطوير العمل البرلماني، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين البلدين، إلى جانب توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المتبادل في المحافل الدولية.
كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر جلسة المباحثات الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى، الذي يضم أعضاء المجلس الدكتور عاصم بن محمد مدخلي، والمهندس إبراهيم بن محمد آل دغرير، والدكتور باسم بن محمد السيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان خالد بن عبدالله الشمراني.
حضر جلسة المباحثات الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى، الذي يضم أعضاء المجلس الدكتور عاصم بن محمد مدخلي، والمهندس إبراهيم بن محمد آل دغرير، والدكتور باسم بن محمد السيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان خالد بن عبدالله الشمراني.