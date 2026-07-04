السياسة

رئيس مجلس الشورى يبحث تطوير العلاقات مع رئيس مجلس النواب الطاجيكي في دوشنبه

صحيفة البلادaccess_time19 / محرم / 1448 هـ       4 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (دوشنبه)
عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب للمجلس الأعلى بجمهورية طاجيكستان السيد عيدي زاده فيض علي، وذلك في العاصمة دوشنبه، خلال زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية طاجيكستان على رأس وفد من المجلس، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من معالي رئيس مجلس النواب الطاجيكي.
وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان، وبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك، حيث أكد الجانبان أهمية الزيارات البرلمانية في تبادل الخبرات، وتطوير العمل البرلماني، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين البلدين، إلى جانب توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المتبادل في المحافل الدولية.
كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر جلسة المباحثات الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى، الذي يضم أعضاء المجلس الدكتور عاصم بن محمد مدخلي، والمهندس إبراهيم بن محمد آل دغرير، والدكتور باسم بن محمد السيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان خالد بن عبدالله الشمراني.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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