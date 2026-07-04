جمعية الإعلام السياحي والآثار تختتم “مبادرة تعزيز جودة الحياة” في نادي الاتحاد

توقيع مذكرات تعاون لدعم القطاعين السياحي والرياضي

البلاد (جدة)

اختتمت جمعية الإعلام السياحي والآثار، مساء الثلاثاء، فعاليات “مبادرة تعزيز جودة الحياة” التي أقيمت في الصالة الرياضية بنادي الاتحاد، بمشاركة واسعة من العائلات والأطفال وكبار السن والمتطوعين والمرشدين السياحيين والمهتمين بالشأن الثقافي والسياحي والرياضي، وذلك في أجواء تفاعلية امتدت من الساعة 5:00 عصراً وحتى 10:00 مساءً.

وحملت المبادرة التي أقيمت تحت شعار مبادرة تعزيز جودة الحياة [ السياحي – الرياضي ] رسالة واضحة لدمج الفن والتراث والرياضة في إطار واحد يعز من جودة الحياة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أبرز فعاليات المبادرة

شهدت المبادرة إقبالاً لافتاً على مجموعة متنوعة من الأركان والأنشطة، اشتملت على:

– معرض فن تشكيلي لمواهب محلية.

– ورشة عمل مصغرة تفاعلية للكبار والصغار.

– ألعاب حركية شعبية و*مرسم مفتوح للأطفال* لتنمية الإبداع.

– ركن تصوير تراثي و*عرض منتجات الفخار المصنوعة يدوياً* لإبراز الهوية السعودية.

– المقهى الثقافي السياحي والرياضي كمساحة للحوار والنقاش.

– عروض فرقة شعبية و*مسابقات وهدايا* تفاعلت معها الجماهير بحماس.

توقيع مذكرات تعاون إستراتيجية

وفي إطار دعم التكامل بين القطاعات، شهدت المبادرة خلال الفترة من 7:30 إلى 8:30 مساءً توقيع عدد من مذكرات التعاون بين الجهات المشاركة، بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم المبادرات النوعية في المجالين السياحي والرياضي.

شركاء النجاح

نظمت المبادرة بالشراكة مع نادي الاتحاد، و جمعية إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة. كما قدمت شكرها لـ “شركاء النجاح” الذين أسهموا في إثراء الفعالية، ومنهم: هيئة الصحة العامة “وقاية”، المركز الطبي الدولي IMC، مركز تميز القادة للتدريب والتطوير الصحي ,الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، كفاءات ,جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية ,جمعية رحال للسياحة ,جمعية نجوم السياحة ,جمعية الكتب والمكتبات الخاصة, فريق مشينا التطوعي، مكتب رواد ورائدات كشافة محافظة جدة وبمشاركة عدد من الأسر المنتجة.

وفي ختام الفعالية، عبر رئيس مجلس إدارة واعضاء الجمعية الذين أشرفوا على البرنامج عن شكرهم لجميع الحضور والشركاء والمتطوعين على نجاح المبادرة، مؤكدين استمرارها في إطلاق برامج ومبادرات مجتمعية تسهم في إثراء المشهد الثقافي والسياحي والرياضي في ووطننا الغالي.