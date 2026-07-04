اليمن: اجتماع طارئ لبحث الانتهاك الإيراني السافر للسيادة

عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعًا استثنائيًا طارئًا برئاسة الرئيس د. رشاد العليمي، لبحث التداعيات الخطيرة لإقدام النظام الإيراني على تسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي، في انتهاك واضح لسيادة الجمهورية اليمنية وتحدٍ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

واستمع المجلس إلى إحاطات من رئيس الوزراء ووزير الخارجية وعدد من الوزراء والأجهزة المختصة، أكدت أن الخطوة الإيرانية تعكس الارتهان الكامل للمليشيات الحوثية للمشروع الإيراني، واستخدامها مؤسسات الدولة لخدمة أجندات تهدد أمن اليمن واستقراره، وتنسف الجهود الإقليمية والدولية الساعية لتحقيق السلام، وفي مقدمتها جهود المملكة.

وأشار المجلس إلى أن المليشيات الحوثية تواصل التصعيد العسكري واستهداف الملاحة البحرية والتجارة الدولية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية والموانئ والمطارات والمنشآت الحيوية، محملًا إياها المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية واتساع المعاناة الإنسانية.

وأكد المجلس أن التطور الأخير يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، ويجدد التأكيد على استمرار النظام الإيراني في انتهاك القانون الدولي عبر دعم مليشيات مسلحة لزعزعة الاستقرار، مشددًا على ضرورة وجود آليات ردع ومساءلة توقف هذه الانتهاكات.

وجدد المجلس التزام الدولة اليمنية بحماية سيادتها وإدارة أجوائها ومنافذها، واتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والأمنية اللازمة لصون سيادتها ومؤسساتها الشرعية.

وأشاد بالدور المحوري للمملكة وجهودها المتواصلة لدعم الأمن والاستقرار في اليمن، كما ثمّن دعم الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكدًا أن هذه الجهود تصطدم بتعنت المليشيات الحوثية وارتهانها للنظام الإيراني.

ودعا المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن والشركاء الدوليين إلى الانتقال من الإدانة إلى اتخاذ إجراءات رادعة توقف الانتهاكات الإيرانية، وتشدد الرقابة على قنوات دعم وتسليح وتمويل المليشيات الحوثية، ومنع استخدام الأراضي والأجواء اليمنية لخدمة مشاريع تخريبية عابرة للحدود.