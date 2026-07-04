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القيادة تهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده

صحيفة البلادaccess_time19 / محرم / 1448 هـ       4 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أحر التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته.
وأشاد -أيده الله- بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في مختلف المجالات، متمنيًا لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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