إصابة 23 في حادث اللعبة الترفيهية بأبها.. ولا وفيات

كشفت مصادر أن حادث سقوط إحدى الألعاب الترفيهية في أحد المهرجانات بمدينة أبها لم يسفر عن أي حالات وفاة، فيما سُجلت 23 حالة إصابة، خرجت منها 3 حالات بعد تلقي الرعاية الطبية.

وكانت إمارة منطقة عسير قد أعلنت أن الجهات المختصة باشرت حادث سقوط إحدى الألعاب الترفيهية في أحد المهرجانات بمدينة أبها، فور تلقي البلاغ، مؤكدة التعامل الميداني مع الواقعة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وأوضحت الإمارة، في بيان صحفي، أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في أسباب الحادث وملابساته، مع استكمال جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، بما يضمن الوقوف على مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بالواقعة.

ودعت إمارة منطقة عسير الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، حرصًا على دقة المعلومات وسلامة الإجراءات.