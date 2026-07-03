وفد المملكة يشارك في أعمال القمة البحرية التركية الخامسة بإسطنبول

البلاد (إسطنبول)
نيابةً عن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ترأس رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال القمة البحرية التركية الخامسة (5th Türkiye Maritime Summit 2026)، التي عُقدت في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية خلال الفترة 2-3 يوليو 2026، بمشاركة رفيعة المستوى ضمت الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، وعددًا من الوزراء ونواب الوزراء، ورؤساء المنظمات البحرية الدولية والإقليمية، إلى جانب نخبة من قادة قطاع النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية من مختلف دول العالم.
وتُعد القمة إحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في القطاع البحري، إذ ركزت أعمالها على مستقبل النقل البحري العالمي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والتجارة البحرية، والاقتصاد الأزرق، والتحول الرقمي للموانئ، والاستدامة، وتطوير السياسات البحرية، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء بالذكرى المئوية لقانون الكابوتاج في تركيا.
وشهدت القمة جلسات وزارية وحوارية متخصصة ناقشت أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع النقل البحري، بمشاركة مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحرية العالمية، إلى جانب عدد من الخبراء وصناع القرار، بما يعكس أهمية التعاون الدولي في دعم نمو القطاع البحري وتعزيز استدامته.
وحضر وفد المملكة الجلسات الرئيسة والفعاليات المصاحبة للقمة، في إطار حرص المملكة على تعزيز حضورها في المحافل البحرية الدولية، وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعزز مكانة المملكة بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا بحريًا يربط القارات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتؤكد مشاركة المملكة في هذا المحفل الدولي اهتمامها بتعزيز التعاون البحري مع مختلف الدول والمنظمات الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع نقل بحري أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تعزيز انسيابية التجارة العالمية، ورفع مستوى التكامل بين منظومات النقل والخدمات اللوجستية.
وتُعد القمة إحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في القطاع البحري، إذ ركزت أعمالها على مستقبل النقل البحري العالمي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والتجارة البحرية، والاقتصاد الأزرق، والتحول الرقمي للموانئ، والاستدامة، وتطوير السياسات البحرية، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء بالذكرى المئوية لقانون الكابوتاج في تركيا.
وشهدت القمة جلسات وزارية وحوارية متخصصة ناقشت أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع النقل البحري، بمشاركة مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحرية العالمية، إلى جانب عدد من الخبراء وصناع القرار، بما يعكس أهمية التعاون الدولي في دعم نمو القطاع البحري وتعزيز استدامته.
وحضر وفد المملكة الجلسات الرئيسة والفعاليات المصاحبة للقمة، في إطار حرص المملكة على تعزيز حضورها في المحافل البحرية الدولية، وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعزز مكانة المملكة بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا بحريًا يربط القارات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتؤكد مشاركة المملكة في هذا المحفل الدولي اهتمامها بتعزيز التعاون البحري مع مختلف الدول والمنظمات الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع نقل بحري أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تعزيز انسيابية التجارة العالمية، ورفع مستوى التكامل بين منظومات النقل والخدمات اللوجستية.