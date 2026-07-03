مونديال 2026.. سويسرا تتجاوز الجزائر وتتأهل لثمن النهائي

البلاد (جدة)

حجز منتخب سويسرا بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره الجزائري بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الجمعة على ملعب بي سي بليس فانكوفر ستيديوم، ضمن منافسات دور الـ32.

افتتح بريل إيمبولو التسجيل للمنتخب السويسري في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعزز دان ندوي تقدم منتخب بلاده بإحراز الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 46، ليؤمن فوز سويسرا وتأهلها إلى دور الـ16.

وضرب المنتخب السويسري موعدًا في ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة كولومبيا وغانا.

إيمبولو يفتتح التسجيل مبكرًا

بدأ المنتخب الجزائري المباراة بمحاولة هجومية مبكرة، لكن تسديدة حسام عوار في الدقيقة السادسة جاءت سهلة بين يدي حارس سويسرا.

وجاء الرد السويسري سريعًا، بعدما افتتح بريل إيمبولو التسجيل في الدقيقة العاشرة، إثر انطلاقة مميزة من يوهان مانزامبي الذي توغل داخل منطقة الجزاء وتجاوز عيسى ماندي، قبل أن يمرر كرة أرضية حولها إيمبولو بلمسة مباشرة إلى الشباك.

وواصل المنتخب السويسري ضغطه، وكاد دينيس زكريا أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 15، لكن لوكا زيدان تصدى لمحاولته ببراعة.

وفي الدقيقة 32، هدد روبن فارجاس مرمى الجزائر بعرضية أرضية خطيرة، قبل أن ينجح الدفاع في إبعادها، بينما أضاع إبراهيم مازا أخطر فرص الجزائر في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما سدد كرة مرت بعيدة عن المرمى.

ندوي يؤكد التفوق السويسري

مع انطلاق الشوط الثاني، استغل المنتخب السويسري خطأ دفاعيًا من الجزائر، ليضيف دان ندوي الهدف الثاني في الدقيقة 46، بعدما وصلت إليه الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة على يمين لوكا زيدان إلى داخل الشباك.

وحاول المنتخب الجزائري العودة إلى اللقاء، إلا أن التنظيم الدفاعي السويسري حال دون تشكيل أي خطورة حقيقية على المرمى.

وكاد فابيان ريدر أن يضيف الهدف الثالث لسويسرا في الدقيقة 74، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع الجزائري تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة.

وحافظ المنتخب السويسري على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بينما ودع المنتخب الجزائري منافسات البطولة من دور الـ32.