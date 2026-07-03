مونديال 2026.. البرتغال تصعق كرواتيا وتتأهل لثمن النهائي بصعوبة

البلاد (جدة)
⚽️🔥 إيفان بيريشيتش يمنح المنتخب الكرواتي هدف التقدّم#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/eXqxsbTjOX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 3, 2026
⚽️🥅 رونالدو يدرك التعادل للبرتغال من علامة الجزاء ! الحكم الدولي النرويجي إسبن إسكوس منح ركلة جزاء للبرتغال بعد الاستعانة بتقنية الفيديو#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/uW16YzLeQb
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 3, 2026
⚽️🔥 غونسالو راموس يبصم على الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي برأسية متقنة#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NctqaziK8s
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 3, 2026