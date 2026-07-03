مونديال 2026.. البرتغال تصعق كرواتيا وتتأهل لثمن النهائي بصعوبة

خطف منتخب البرتغال بطاقة الترشح إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 إثر فوزه على حساب نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1 عقب مباراة مثيرة جمعت الطرفين فجر الجمعة ضمن مباريات دور الـ32.

بادر المنتخب الكرواتي بالتسجيل عن طريق المخضرم بيريزيتش في الدقيقة 53.

وجاء التعادل للبرتغال بقدم الأسطورة كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

ونجح غونسالو راموس في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 90 +4 ليمنح المنتخب البرتغالي التأهل.

واستمرت الإثارة حتى الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، حيث أُلغي هدفٌ ثانٍ سجله المنتخب الكرواتي بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وسيلعب المنتخب البرتغالي أمام نظيره الإسباني في لقاء دور الـ 8 من المونديال، في حين غادر المنتخب الكرواتي مبكرًا من السباق العالمي.