موندبال 2026.. إسبانيا تعبر النمسا وتتأهل لثمن النهائي

البلاد (جدة)
ميكيل أويارزابال يفتتح التسجيل لمنتخب إسبانيا#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/068BdxvvzC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 2, 2026
⚽️🇪🇸 بيدرو بورو من ضربة رأس متقنة يعزز تقدم منتخب لاروخا ويحرز الهدف الثاني#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم #beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pEbp5YBcTC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 2, 2026
🇪🇸⚽️ تمريرة متقنة ن كوكوريا يودعها أويارزابال في الشباك محرزاً الهدف الثالث للاروخا
#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/E1rFUnqzeW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 2, 2026