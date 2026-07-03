موندبال 2026.. إسبانيا تعبر النمسا وتتأهل لثمن النهائي

حجز منتخب إسبانيا مقعده في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره النمساوي (3-0)، في المباراة التي جمعتهما، الخميس، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

فرض المنتخب الإسباني سيطرته منذ الدقائق الأولى، وكاد لامين يامال أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن حارس النمسا تصدى لها ببراعة، بعد تمريرة مميزة من أليكس بايينا.

وفي الدقيقة الثامنة، عاد لامين يامال ليشكل الخطورة بإرسال عرضية متقنة من الجهة اليمنى إلى داني أولمو، الذي سدد مباشرة، لكن الدفاع النمساوي تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

ظن مارك كوكوريا أنه منح إسبانيا هدف التقدم في الدقيقة 28، بعدما هز الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ لصالح منتخب النمسا.

واستمرت المحاولات الإسبانية حتى نجح ميكيل أويارزابال في فك شفرة الدفاع النمساوي، مسجلًا الهدف الأول في الدقيقة 37، مستغلًا عرضية متقنة من كوكوريا حولها إلى داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإسباني أفضليته، ليضيف بيدرو بورو الهدف الثاني في الدقيقة 66، بعدما ارتقى لعرضية قادمة من الجهة اليسرى وحولها برأسية رائعة إلى الشباك، مؤكدًا تفوق منتخب بلاده.

وقبل صافرة نهاية المباراة، عاد اويارزابال ليسجل هدفه الثاني والثالث لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 89، بعد تمريرة سحرية خلف الدفاع جعلته ينفرد بالحارس ويسكن الكرة بسهولة داخل الشباك.

بهذا الفوز، تأهل منتخب إسبانيا إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، حيث ينتظر الفائز من المواجهة المرتقبة بين البرتغال وكرواتيا، في طريقه لمواصلة المنافسة على اللقب.