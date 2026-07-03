رياض محرز يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد وداع كأس العالم 2026

أعلن رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري ونجم الأهلي السعودي، اعتزاله اللعب الدولي، وذلك عقب خروج “محاربي الصحراء” من منافسات كأس العالم 2026، إثر الخسارة أمام سويسرا في دور الـ32.

وجاء إعلان محرز بعد نهاية المباراة، ليضع حدًا لمسيرة دولية حافلة امتدت لسنوات، قاد خلالها المنتخب الجزائري في العديد من البطولات القارية والعالمية، وحقق معه لقب كأس الأمم الأفريقية 2019.

وداع مؤلم للمونديال

وتحدث محرز عن أسباب خروج المنتخب الجزائري من البطولة، مؤكداً في تصريحات عقب المباراة: “كان هدفنا هو التأهل بكل تأكيد. أعتقد أنها كانت مباراة في المتناول، لكننا استقبلنا هدفين بسبب أخطاء، وفي هذا المستوى تدفع الثمن مباشرة.”

وأضاف: “هناك دائماً أمور إيجابية يمكن استخلاصها.. تجاوزنا دور المجموعات وبلغنا الدور الثاني، وبذلنا جهداً كبيراً، لكن كثرة الأهداف التي استقبلناها منعتنا من تحقيق نتيجة أفضل.”

وحسم محرز الجدل بشأن مستقبله الدولي، قائلاً: “إنها مباراتي الأخيرة، هذا كل شيء.. شكراً لكم”.