الرياضة

رياض محرز يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد وداع كأس العالم 2026

صحيفة البلادaccess_time18 / محرم / 1448 هـ       3 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أعلن رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري ونجم الأهلي السعودي، اعتزاله اللعب الدولي، وذلك عقب خروج “محاربي الصحراء” من منافسات كأس العالم 2026، إثر الخسارة أمام سويسرا في دور الـ32.

وجاء إعلان محرز بعد نهاية المباراة، ليضع حدًا لمسيرة دولية حافلة امتدت لسنوات، قاد خلالها المنتخب الجزائري في العديد من البطولات القارية والعالمية، وحقق معه لقب كأس الأمم الأفريقية 2019.

وداع مؤلم للمونديال

وتحدث محرز عن أسباب خروج المنتخب الجزائري من البطولة، مؤكداً في تصريحات عقب المباراة: “كان هدفنا هو التأهل بكل تأكيد. أعتقد أنها كانت مباراة في المتناول، لكننا استقبلنا هدفين بسبب أخطاء، وفي هذا المستوى تدفع الثمن مباشرة.”

وأضاف: “هناك دائماً أمور إيجابية يمكن استخلاصها.. تجاوزنا دور المجموعات وبلغنا الدور الثاني، وبذلنا جهداً كبيراً، لكن كثرة الأهداف التي استقبلناها منعتنا من تحقيق نتيجة أفضل.”

وحسم محرز الجدل بشأن مستقبله الدولي، قائلاً: “إنها مباراتي الأخيرة، هذا كل شيء.. شكراً لكم”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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