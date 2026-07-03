رونالدو ورفاقه يكرّمون جوتا بعد عام من وفاته

قال كريستيانو رونالدو: إن ما حدث في مباراة البرتغال وكرواتيا كان “مفارقة من مفارقات الحياة”، بعدما تزامن تأهل بلاده إلى ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم الخميس، تقريبًا، مع مرور عام على وفاة زميله الراحل ديوغو جوتا.

والتقط رونالدو وزملاؤه صورًا وهم يحملون قميص جوتا رقم 21 عقب الفوز المثير على كرواتيا 2-1، والذي نقل البرتغال إلى دور الـ16.

وقال رونالدو لقناة فوكس الأميركية: “مفارقة الحياة، إنه أمر لا يصدق. كنا نعرف ذلك قبل المباراة. كانت لحظة خاصة جدًا. تحدثنا اليوم، نحن المجموعة، عن ذلك، عن مفارقة الحياة. إنه أمر لا يصدق”.

كما ارتدى رونالدو قميصًا يحمل الرقم 21 في نهاية المباراة خلال إجراء المقابلات.

وكان جوتا وشقيقه أندريه سيلفا قد لقيا مصرعهما بعدما تحطمت سيارتهما أثناء قيادة لاعب ليفربول الإنجليزي عبر إسبانيا في الثالث من تموز/يوليو العام الماضي، في طريق عودته لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد في إنجلترا.

وكان اللاعب البالغ 28 عامًا، قد خاض 49 مباراة دولية مع منتخب البرتغال بين 2019 و2025، سجل خلالها 14 هدفًا، آخرها في حزيران/يونيو 2024 خلال مباراة ودية ضد… كرواتيا، وهو ما ذكّر به مدرب البرتغال الإسباني روبرتو مارتينيس.

قال في مؤتمر صحفي: “نتمكن من التأهل إلى ثمن النهائي في اليوم الذي نكرّم فيه ديوغو جوتا وأندريه، وكذلك والد ريكاردو كارفاليو”، في إشارة إلى مساعده الذي فقد والده مؤخرًا.

وأضاف: “وفوق ذلك، كانت كرواتيا هي المنافس، وهو آخر منتخب سجل في مرماه ديوغو هدفًا بقميص المنتخب. هناك الكثير من الدلالات في هذه المباراة، وأعتقد أنه كان فوزًا مستحقًا”.

وفي وقت سابق من البطولة، عُرضت صورة بالأبيض والأسود لجوتا على الشاشة العملاقة في ملعب هيوستن قبل مباراة البرتغال الافتتاحية ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية.