رسميًا.. آرثر باباس مدربًا جديدًا للاتفاق

أعلن نادي الاتفاق، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع المدرب الأسترالي آرثر باباس لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل، خلفًا للمدرب سعد الشهري.

وجرت مراسم توقيع العقد في مقر النادي، بحضور المدرب الأسترالي ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق عمر باخشوين، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة يقودها باباس على رأس الجهاز الفني.

ولا يُعد آرثر باباس، البالغ من العمر 46 عامًا، اسمًا جديدًا على جماهير الاتفاق، بعدما سبق له العمل مدربًا مساعدًا ضمن الجهاز الفني للفريق خلال موسم 2016-2017.

ويعوّل النادي على معرفة المدرب الأسترالي السابقة بالأجواء السعودية، إلى جانب خبراته الفنية، من أجل بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق نتائج أفضل خلال الموسم المقبل.

ويصل باباس إلى الاتفاق بعد تجربة مع نادي سيريزو أوساكا الياباني، التي بدأت في يناير 2025، حيث قاد الفريق في 66 مباراة بمختلف المسابقات.

وحقق المدرب الأسترالي خلال تلك الفترة 32 انتصارًا، مقابل 11 تعادلًا و23 خسارة، فيما سجل فريقه 141 هدفًا، واستقبلت شباكه 113 هدفًا، في تجربة عززت من خبراته التدريبية على المستوى الآسيوي.

وأنهى الاتفاق منافسات الموسم الماضي من دوري روشن السعودي للمحترفين في المركز السابع برصيد 50 نقطة، ويأمل النادي أن يسهم التعاقد مع آرثر باباس في تحقيق الاستقرار الفني ورفع مستوى الفريق، بما يعزز فرصه في المنافسة على المراكز المتقدمة خلال الموسم الجديد.