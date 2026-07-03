النمسا.. أولى محطات تجهيز الأهلي للموسم الجديد

البلاد (جدة)

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى النمسا، لإقامة المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي استعدادًا لمنافسات موسم 2026-2027، وسط تطلعات كبيرة لمواصلة النجاحات بعد الموسم التاريخي الذي شهد تتويجه باللقب القاري وكأس السوبر السعودي.

ويستهل الأهلي برنامجه الإعدادي في النمسا خلال الفترة من 3 إلى 16 يوليو، حيث يركز الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله على رفع المعدلات البدنية والفنية، وإعادة تجهيز اللاعبين، إلى جانب منح العناصر الجديدة فرصة الانسجام مع المجموعة من خلال تدريبات مكثفة ومباراة ودية قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من المعسكر.

ويتضمن البرنامج الصيفي للأهلي إقامة ثلاث مراحل خارجية، تبدأ في النمسا، قبل التوجه إلى البرتغال لاستكمال التحضيرات، حيث سيخوض الفريق عددًا من المباريات الودية أمام منافسين أوروبيين بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي ينتظر فيه “الراقي” استحقاقات محلية وقارية عديدة بصفته حامل لقب آسيا.

ويهدف الجهاز الفني إلى استثمار المعسكر في بناء الانسجام بين اللاعبين، وتطبيق الجوانب التكتيكية، ورفع الجاهزية البدنية تدريجيًا، بما يضمن ظهور الفريق بأفضل صورة مع بداية الموسم، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة للحفاظ على الزعامة القارية والمنافسة على جميع البطولات المحلية.

ويحظى معسكر الأهلي بمتابعة جماهيرية واسعة، إذ تترقب جماهير “الملكي” ظهور الصفقات الجديدة، والوقوف على ملامح الفريق الذي يسعى لمواصلة كتابة فصل جديد من النجاحات، بعدما رسخ مكانته كأحد أبرز أندية القارة الآسيوية في الموسم الماضي.