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القيادة تهنئ كيكو صوفيا فوجيموري هيغوتشي بفوزها برئاسة البيرو

صحيفة البلادaccess_time18 / محرم / 1448 هـ       3 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كيكو صوفيا فوجيموري هيغوتشي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية بجمهورية البيرو.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية البيرو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كيكو صوفيا فوجيموري هيغوتشي بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية بجمهورية البيرو.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية البيرو الصديق المزيد من التقدم والرقي.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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