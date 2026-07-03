ابتكار طبي يمنح مصابي المونديال فرصة مواصلة المشوار

من أحدث الابتكارات الطبية التي مكّنت عددًا من اللاعبين من مواصلة المشاركة في منافسات كأس العالم 2026، رغم تعرضهم لإصابات كانت تستدعي في السابق الغياب لفترات طويلة، برزت دعامات الفك الواقية حضورها في البطولة.

وبرز لاعب منتخب النمسا ستيفان بوش، ولاعب منتخب إنجلترا دجيد سبنس، خلال مباريات المونديال المقام حاليًا في أمريكا وكندا والمكسيك، وهما يرتديان دعامات خاصة لتثبيت الفك بعد تعرضهما لكسور، في مشهد لفت الأنظار داخل الملاعب.

وتصمم هذه الدعامات بصورة خاصة لكل لاعب، إذ تُثبت حول الرأس والرقبة وأسفل الذقن لتقليل حركة الفك وحمايته من الالتحامات، في حين كانت أقنعة الوجه الواقية تستخدم سابقًا للتعامل مع إصابات الأنف أو عظام الوجه.

واختار سبنس ارتداء الدعامة بعد تعرضه لكسر في الفك خلال مباراة مع فريقه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، مفضلًا العلاج التحفظي على التدخل الجراحي حفاظًا على فرصته في المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم، وواصل حضوره في جميع مباريات إنجلترا حتى الآن.

أما ستيفان بوش، فأصيب في المباراة الافتتاحية لمنتخب النمسا أمام الأردن، لكن تجهيزه بدعامة خاصة مكنه من العودة سريعًا والمشاركة في المباراة التالية.

ويعكس انتشار دعامات الفك في مونديال 2026 التطور المتسارع في تقنيات الطب الرياضي، التي باتت تسهم في تقليص فترات الغياب، وتمكين اللاعبين من مواصلة المنافسة في أكبر المحافل الكروية، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة الطبية.