أكاديمية طويق تطلق التسجيل في معسكراتها الاحترافية لشهر أغسطس

البلاد (الرياض)
أعلنت أكاديمية طويق عن إطلاق التسجيل في معسكراتها الاحترافية المنتهية بالتوظيف للمتميزين، التي تقام خلال شهر أغسطس للعام الحالي 2026م، في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، بهدف بناء وتطوير القدرات الوطنية في أبرز مجالات التقنيات الحديثة، ضمن جهودها المستمرة في مواكبة احتياجات سوق العمل.
وتهدف المعسكرات إلى تمكين طلبة الجامعات والخرّيجين والموظفين، في صقل مهاراتهم التقنية وفق منهجيّة تعليمية قائمة على التحدّيات والتطبيق العملي، في بيئة محفزة وتنافسيّة تتيح للمشاركين تطوير مشاريع عملية لابتكار حلول ذكية وإبداعية في مختلف القطاعات، وتغطّي المعسكرات أهم مجالات التقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبرمجة، والحوسبة السحابية، وغيرها من المجالات الأكثر طلبًا في سوق العمل التقني، وأتاحت الأكاديمية التسجيل في المعسكرات عبر موقعها الإلكتروني: https://tuwaiq.edu.sa.
وتأتي المعسكرات المنتهية بالتوظيف للمتميزين، بفرص استثنائية ومزايا عديدة للمشاركين أبرزها تطبيق ما اكتسبوه من معرفة وخبرات قبل انتهاء المعسكر، وتتيح المعسكرات للمشاركين فرصة الحصول على شهادات احترافية في أهم مجالات التقنيات المتقدمة، بما يعزز جاهزيتهم المهنية ويرفع من تنافسيتهم في سوق العمل.
يُذكر أن أكاديمية طويق تُعد الأولى من نوعها في تقديم معسكرات وبرامج احترافية نوعية بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية أبرزهم: (Apple) و(NVIDIA) و(Meta) و(Google) وغيرها من الجهات؛ بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة للإسهام في بناء الاقتصاد الرقمي ودعم مسيرة الابتكار التقني في المملكة.
وتهدف المعسكرات إلى تمكين طلبة الجامعات والخرّيجين والموظفين، في صقل مهاراتهم التقنية وفق منهجيّة تعليمية قائمة على التحدّيات والتطبيق العملي، في بيئة محفزة وتنافسيّة تتيح للمشاركين تطوير مشاريع عملية لابتكار حلول ذكية وإبداعية في مختلف القطاعات، وتغطّي المعسكرات أهم مجالات التقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبرمجة، والحوسبة السحابية، وغيرها من المجالات الأكثر طلبًا في سوق العمل التقني، وأتاحت الأكاديمية التسجيل في المعسكرات عبر موقعها الإلكتروني: https://tuwaiq.edu.sa.
وتأتي المعسكرات المنتهية بالتوظيف للمتميزين، بفرص استثنائية ومزايا عديدة للمشاركين أبرزها تطبيق ما اكتسبوه من معرفة وخبرات قبل انتهاء المعسكر، وتتيح المعسكرات للمشاركين فرصة الحصول على شهادات احترافية في أهم مجالات التقنيات المتقدمة، بما يعزز جاهزيتهم المهنية ويرفع من تنافسيتهم في سوق العمل.
يُذكر أن أكاديمية طويق تُعد الأولى من نوعها في تقديم معسكرات وبرامج احترافية نوعية بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية أبرزهم: (Apple) و(NVIDIA) و(Meta) و(Google) وغيرها من الجهات؛ بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة للإسهام في بناء الاقتصاد الرقمي ودعم مسيرة الابتكار التقني في المملكة.