السياسة

وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية فنزويلا

صحيفة البلادaccess_time17 / محرم / 1448 هـ       2 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية إيفان جيل بينتو.
وعبّر سمو وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة فنزويلا وشعبها الصديق في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد، مؤكدًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب فنزويلا وشعبها في هذا المصاب الأليم، واستعدادها لتقديم الدعم والمساندة اللازمين للتخفيف من معاناة المتضررين، معربًا سموه في ختام الاتصال عن صادق تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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