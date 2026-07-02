هيئة بريطانية ترصد حادثاً بحرياً قبالة سواحل اليمن

البلاد (لندن)

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، أمس (الأربعاء)، تلقيها بلاغاً عن حادثة بحرية وقعت على بعد 76 ميلاً بحرياً جنوب منطقة بلحاف جنوب شرقي اليمن، في أحدث تطور يشهده أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة وسط استمرار التوترات الأمنية.

وأوضحت الهيئة، في نشرة تحذيرية، أن مسؤول الأمن على متن إحدى السفن أبلغ عن اقتراب عدد من القوارب الصغيرة التي تقل أشخاصاً يحملون أسلحة خفيفة، ما دفع طاقم السفينة إلى الاحتماء داخل الغرفة الآمنة المعروفة باسم “القلعة” (Citadel)، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأضافت الهيئة أن ربان سفينة أخرى كانت موجودة في محيط الحادث أفاد عبر قناة الاتصالات البحرية الدولية (القناة 16) بسماع أو رصد إطلاق نار باستخدام أسلحة خفيفة، إلا أنها أشارت إلى أن هذه المعلومات لا تزال قيد التحقق، ولم يتم تأكيدها حتى الآن.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تواصل متابعة الحادث وجمع المعلومات المتعلقة به، داعية جميع السفن العابرة للمنطقة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة قد تهدد سلامة الملاحة.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار حالة التوتر الأمني في الممرات البحرية المحيطة باليمن، والتي تُعد من أكثر الممرات حساسية للتجارة العالمية، ما يدفع الهيئات البحرية الدولية إلى إصدار تحذيرات متكررة للسفن التجارية، وتشديد إجراءات المراقبة والتنسيق الأمني؛ لضمان سلامة حركة الملاحة في المنطقة.