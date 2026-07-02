الرياضة

نائب أمير مكة يتابع استعدادات جدة لاستضافة خليجي 27 وكأس آسيا 2027

صحيفة البلادaccess_time17 / محرم / 1448 هـ       2 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

ترأس الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اجتماعًا في مقر الإمارة، بحضور مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك، وعدد من المسؤولين، لمناقشة جاهزية مدينة جدة لاستضافة المحافل الرياضية المقبلة.

وشهد الاجتماع استعراض آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة خليجي 27، إلى جانب كأس آسيا 2027، ومتابعة أعمال التجهيز المتعلقة بالملاعب والمنشآت الرياضية.

وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مستهل الاجتماع أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة، والعمل على رفع جاهزية الملاعب والمرافق، بما يعكس المكانة الرائدة للمملكة وقدرتها على استضافة وتنظيم أكبر البطولات الرياضية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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