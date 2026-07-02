نائب أمير مكة يتابع استعدادات جدة لاستضافة خليجي 27 وكأس آسيا 2027

ترأس الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اجتماعًا في مقر الإمارة، بحضور مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك، وعدد من المسؤولين، لمناقشة جاهزية مدينة جدة لاستضافة المحافل الرياضية المقبلة.

وشهد الاجتماع استعراض آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة خليجي 27، إلى جانب كأس آسيا 2027، ومتابعة أعمال التجهيز المتعلقة بالملاعب والمنشآت الرياضية.

وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مستهل الاجتماع أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة، والعمل على رفع جاهزية الملاعب والمرافق، بما يعكس المكانة الرائدة للمملكة وقدرتها على استضافة وتنظيم أكبر البطولات الرياضية.