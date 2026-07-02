مونديال 2026.. ناغلسمان يقترب من الرحيل عن ألمانيا

يقترب يوليان ناغلسمان من مغادرة منصبه كمدرب للمنتخب الألماني قريبًا بعد خروجه المبكر من كأس العالم بحسب صحيفة “بيلد”، بينما تزعم وسائل إعلام أخرى أن يورغن كلوب هو المرشح الأبرز لخلافته.

وأفادت “بيلد” أن ناغلسمان عقد اجتماعا مطولا استمر قرابة ثلاث ساعات مع قادة الاتحاد الألماني لكرة القدم الخميس، عقب خروج “دي مانشافت” على يد الباراغواي بركلات الترجيح (3-4، 1-1) من دور الـ32 في كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

فشل في المونديال الثالث على التوالي

وهي المرة الثالثة على التوالي التي تفشل فيها ألمانيا في بلوغ أدوار متقدمة في نهائيات كأس العالم بعد عامي 2018 و2022 حين خرجت من دور المجموعات في المرتين كلتيهما.

وأعلن بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم الثلاثاء عن مراجعة لأسباب هذا الإخفاق.

ووفقا لصحيفة “بيلد”، فقد التقى ناغلسمان مع كل من نويندورف، المدير الرياضي للمنتخب الوطني رودي فولر، رئيس رابطة الدوري هانز يواكيم فاتسكه ومدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أندرياس ريتيغ.

وقدّم المدرب الشاب البالغ 38 عاما رؤيته لأداء ألمانيا في كأس العالم.

مناقشة الأداء المتواضع للمنتخب الألماني

كما نوقش الأداء المتواضع للمنتخب والأجواء المتوترة في معسكره التدريبي في وينستون-سالم، ما عرّض “دي مانشافت” لانتقادات لاذعة منذ ذلك الحين.

وبحسب بيلد، عرضت إدارة النادي على ناغلسمان فرصة الاستقالة، ومنحته متسعا من الوقت لدراسة خياراته، علما أن عقده ينتهي في عام 2028.

ومن المتوقع صدور القرار “في موعد أقصاه بداية الأسبوع المقبل”، وبحسب وكالة سيد الألمانية أحد فروع وكالة فرانس برس، لا يُتوقع صدور أي إعلان قبل الخميس.

ويُعتبر يورغن كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول الإنجليزي، المرشح الأوفر حظا لخلافة ناغلسمان، وفق عدة وسائل إعلام، من بينها “سكاي” وصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” اليومية الصادرة في ميونيخ.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن كلوب جاهز لتولي المهمة. ولا يزال مرتبطا بعقد مع ريد بول بصفته المدير العالمي لكرة القدم، للإشراف على مختلف الأندية التابعة لشركة مشروبات الطاقة النمسوية.