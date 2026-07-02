مليون عقد مدعوماً منذ 2017.. البلديات: 51 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول في 5 أشهر

البلاد (الرياض)

كشفت وزارة البلديات والإسكان، أن 51,072 أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية عام 2026، حتى نهاية شهر مايو، ضمن جهودها المستمرة لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية المتنوعة للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الأسر المستفيدة من خدمات الدعم السكني في الفترة ذاتها بلغ 38,471 أسرة سعودية، بما يعكس استمرار وتيرة التمكين السكني، وتسريع إجراءات التملك عبر منظومة متكاملة من البرامج، والحلول السكنية والتمويلية.

وبيّنت أن إجمالي العقود المدعومة للمستفيدين منذ إطلاق برنامج سكني في عام 2017 وحتى نهاية شهر مايو 2026 بلغ 1,040,215 عقدًا للأسر السعودية في مختلف مناطق المملكة، في مؤشر يعكس الأثر التراكمي للبرنامج في تعزيز فرص التملك، ورفع نسب تملك المساكن.

وأشارت الوزارة إلى أن منطقة الرياض استحوذت على الحصة الأعلى من إجمالي العقود المدعومة، تلتها منطقة مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية ثم جازان، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من برامج الدعم السكني، وتنامي الطلب على الحلول السكنية في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن مستهدفاتها لا تقتصر على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن فحسب، بل تمتد إلى تطوير مجتمعات سكنية متكاملة، توفر جودة الحياة، وتُسهم في بناء بيئات عمرانية حيوية ومستدامة تلبي احتياجات السكان، وتواكب تطلعاتهم المستقبلية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأضافت أن برنامج سكني يواصل تقديم باقة متنوعة من الحلول والخيارات السكنية، تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء، ضمن مشاريع البيع على الخارطة، إلى جانب خيار البناء الذاتي وكذلك الأراضي السكنية، بما يوفر خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات الأسر السعودية ورغباتها المختلفة، ويمنح المستفيدين مرونة أكبر في اختيار المسكن الملائم.

وأكدت أن التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات التمويلية أسهم في تعزيز المعروض السكني وتوسيع فرص التملك ورفع كفاءة رحلة التملك للمستفيدين، بما يدعم استدامة القطاع السكني، ويعزز الثقة بالحلول والخيارات المقدمة للأسر السعودية.